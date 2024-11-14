Ефимов: в ТиНАО продолжают строить 5 детсадов в составе жилых комплексов

В ТиНАО на средства инвесторов строят 5 детсадов в составе ЖК. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые объекты появятся в районах Коммунарка, Филимонковский, Внуково и Троицк. Все они строятся в составе жилых комплексов. При этом детский сад на 350 мест в районе Троицк уже полностью возведен. После завершения работ все пять объектов передадут в городскую систему образования. Достроить их планируется в 2025 году», — отметил Ефимов.

Детсады строят в составе района Новые Ватутинки и ЖК «Городские Истории», «Город-парк Первый Московский», «Бунинские Луга», а также «Скандинавия».

Учреждения возводят по требованиям безбарьерной среды, безопасности, московским стандартам оснащения и качества. Также создаются условия для людей с ограниченными возможностями.

«На стройплощадках ведутся работы по каменной кладке внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем. Проводятся фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории», — сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что на некоторых объектах уже ведут пусконаладку оборудования.

В детсадах будут оборудованы групповые ячейки с обеденными и игровыми зонами, а также с комфортными раздевалками. Проектами предусмотрели игровые площадки, удобные выходы на улицу и окна с увеличенным остеклением.

В зданиях учтут вопросы безопасности преподавателей, воспитателей и детей. В помещениях будут смонтированы системы управления эвакуацией, пожарной сигнализации, управления доступом, системы контроля, видеодомофонной связи, аварийного освещения и охранного телевидения. Будут организованы посты охраны, снабженные средствами досмотра и тревожными кнопками.

Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, на сегодняшний день в Новой Москве 28 образовательных объектов, которые возводят на деньги инвесторов, находятся на разных стадиях строительства. В общей сложности учреждения рассчитаны на 22 тыс. мест.

Весь строительный цикл учреждений проходит под контролем Комитета — инспекторы проводят выездные проверки для оценки соответствия применяемых материалов и выполненного объема работ требованиям проектной документации.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина развитие социнфраструктуры — одно из приоритетных направлений для города.

Ранее Сергей Собянин рассказывал про активное развитие социнфраструктуры в ТиНАО.