Ефимов: в ТиНАО построят 15 детских садов до конца 2026 года

Известно, что до конца следующего года там будет возведено еще 15 детсадов.

«До конца 2026 года девелоперы возведут в ТиНАО 15 современных детских садов совокупной площадью почти 62 тысячи квадратных метров. Сейчас там ведется активное строительство. Новые объекты образования появятся в четырех районах, их смогут посещать около 3,6 тысячи дошкольников. В зданиях запроектированы групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы. По завершении строительных работ все объекты будут переданы в систему столичного образования», — уточнил вице-мэр.

На пространствах вокруг образовательных учреждений высаживают лиственные деревья, кустарники и цветники. Для занятий на свежем воздухе устанавливают спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами и теневыми навесами для защиты детей от солнца и осадков.

«Девелоперы возводят детские сады параллельно со строительством новых жилых кварталов. Например, в районе Коммунарка к концу 2026 года появится сразу восемь детских садов в пяти жилых комплексах. Суммарно они рассчитаны почти на 1,8 тысячи воспитанников. По три образовательных учреждения строят в Щербинке и Внукове, они пополнят социальную инфраструктуру шести кварталов новостроек и смогут принять более 1,4 тысячи дошкольников», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение всех дошкольных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы в Коммунарке.