Ефимов: в ТиНАО появятся еще 2 поликлиники для детей и взрослых

В 2026 году на территории ТиНАО планируют на средства городского бюджета построить 2 объекта здравоохранения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент ведется проектирование двух детско-взрослых учреждений в деревне Рассказовка и в городе Московский на 750 посещений в смену каждое. К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в новых поликлиниках будут работать специалисты всех основных медицинских специальностей как для детей, так и для взрослых.

В зданиях сделают лечебно-профилактические подразделения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории. Жителям будут доступны восстановительные и лечебные процедуры, диагностика и консультации высококвалифицированных специалистов.

«После окончания основных работ на всех объектах специалисты выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что в зданиях будут организованы посты охраны, созданы необходимые условия для маломобильных граждан, установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

В ТиНАО с момента присоединения новых территорий к Москве построили ввели в эксплуатацию 27 объектов сферы здравоохранения.