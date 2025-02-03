Ефимов: в ТиНАО начнут строить 6 образовательных объектов за счет горбюджета

В текущем году на территории ТиНАО планируется строительство одной новой школы, четырех детских садов и одного образовательного комплекса с местами для дошкольников, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты будут построены в рамках реализации Адресной инвестиционной программы.

«Современные школьные здания и детские сады в общей сложности более чем на 3,6 тысячи мест начнут строить в районах Вороново, Внуково, Щербинка и Коммунарка. Самый крупный образовательный комплекс появится в Воронове. Объект площадью более 22,3 тыс. кв. м будет рассчитан на 1,2 тыс. учеников и 250 воспитанников», — прокомментировал вице-мэр.

В планах, завершить строительство комплекса до конца 2027 года.

В школьных корпусах будут учебные кабинеты с современной техникой, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортзалы и помещения для мероприятий. Прилегающую территорию благоустроят: создадут газоны, а также посадят кустарники и деревья.

В детсадах обустроят залы, комнаты для кружков, спальни, методические и медкабинеты, раздевалки, буфеты и пищеблоки с полным технологическим циклом.

Помимо этого, руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин рассказал более подробнее о том, что именно будет возведено на территории ТиНАО.

«В 2025 году строители также приступят к возведению дошкольных образовательных учреждений на 300 и 150 мест в районах Внуково и Щербинка соответственно. Строительство двух детских садов и школы начнется и на территории административно-делового центра в Коммунарке. Суммарно эти объекты принесут району 1665 мест. Предметно-пространственная среда в новых школах и детских садах организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности», — отметил он.

При проектировании учреждений особое внимание уделили индивидуальным дизайнерским решениям, современному техническому оснащению, функциональности и комплексной безопасности. Во всех образовательных объектах установят системы видеонаблюдения, освещения, контроля и управления доступом, а также видеодомофонной связи. Также в учреждениях создадут все необходимые условия для комфортного пребывания людей с ОВЗ.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе.

Ранее градоначальник сообщал, что в текущем году в ТиНАО за счет бюджетных и внебюджетных средств планируется завершить строительство и реконструкцию почти 30 образовательных учреждений.