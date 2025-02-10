Ефимов: в Таганском районе пройдет реставрация здания кинотеатра «Победа»

Здание находится по адресу: ул. Абельмановская, д. 17А. Оно было возведено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Уточняется, что работы по его реставрации будут вестись в рамках Госпрограммы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

«Проект предполагает ремонтно-реставрационные работы, а также приспособление объекта культурного наследия регионального значения для современного использования, в том числе оснащение новым оборудованием зрительных залов и театральных мастерских», — поделился вице-мэр.

На данный момент в здании в Таганском районе располагается Московский детский театр марионеток. В управлении ГБУК города Москвы здание числится с 2014 года.

Помимо фасадов и их оформления, будут восстановлены внутренние исторические элементы 1950-х годов. В здании проведут реставрацию капитальных стен, опор, перекрытий, внутренних лестниц, а также декоративное оформление интерьеров, включая мраморные полы в фойе, облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра.

После завершения реставрации в театре появятся два современных зрительных зала: универсальный, подходящий для кинопоказов, и театральный, предназначенный для кукольных спектаклей.

«Согласно документации, объект также приведут в соответствие с современными нормами безопасности. Например, проект предусматривает создание условий для беспрепятственной эвакуации маломобильных граждан, а в замкнутых пространствах, в том числе в санузлах, установят пожарную сигнализацию для оповещения людей с нарушениями слуха», — резюмировал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.