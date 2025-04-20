Ефимов: в СЗАО более 3 тыс семей переехали в новостройки по реновации

В СЗАО Москвы с момента старта программы реновации более 3 тыс. семей уже получили новые квартиры. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе под заселение передали 18 новостроек. На сегодня в новых квартирах новоселье отпраздновали более 3 тыс. семей. Так, в районе Хорошево-Мневники в новостройки переехали 987 семей, в Северном Тушине — 896. Еще 503 семьи — в районе Щукино. Еще суммарно 786 семей переехали в районах Митино, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино», — отметил Ефимов.

Он добавил, что всего на северо-западе Москвы по программе реновации новое жилье получат 86,7 тыс. горожан.

Новое жилье передается с улучшенной чистовой отделкой, что позволяет жителям заселяться сразу, без дополнительного ремонта. Для удобства переселения доступен суперсервис «Переезд по программе реновации».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, одна из самых востребованных услуг сервиса — «Помощь в переезде». В СЗАО ей воспользовались почти 2 тыс. семей. Город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.

«В районе Хорошево-Мневники 600 семей заказали перевозку вещей из старой квартиры в новую, а в Северном Тушине — 510, в районе Щукино — 283 семьи. Еще суммарно 593 семьи воспользовались этой услугой в районах Митино, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино», — рассказал Овчинский.

Оформить заявку на услугу можно на портале mos.ru, выбрав в суперсервисе «Переезд по программе реновации» опцию «Помощь в переезде». Также можно обратиться в центры информирования по переселению.

Как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе на mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про ход переселения по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В ней участвуют около миллиона москвичей, а под расселение попадают 5176 домов. Ранее градоначальник поручил удвоить темпы реализации программы.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам жилищного строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».