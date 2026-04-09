Ефимов: в строящемся детсаду во Внукове начались отделочные работы

В столичном районе Внуково строители начали выполнять отделку в здании будущего детского сада. Общая степень готовности объекта достигла примерно 80%, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

Дошкольное учреждение возводится на участке, расположенном внутри формирующегося жилого района «Квартал Западный», неподалеку от деревни Санино.

«Детский сад общей площадью 3,2 тыс. кв. м рассчитан на 250 мест. Строители полностью завершили монолитные работы, завершают кровельные и приступили к внутренней чистовой отделке. Параллельно ведут прокладку инженерных коммуникаций. В здании разместят 10 групп, каждая из которых будет включать игровую, буфетную, раздевальную и туалетную комнаты, а спальную зону отделят от игровой раздвижной перегородкой, что позволит гибко использовать пространство», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он добавил, что по договору участия окончанить строительство планируется в текущем году, после чего здание передадут Москве.

Основные фасадные поверхности отделаны белой минеральной декоративной штукатуркой, а также бетонной плиткой, имитирующей кирпич и имеющей светло-серый оттенок, благодаря чему здание выглядит благородно и эстетично.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, архитектурное решение трехэтажного строения строится на игре фактур и цветовых акцентах. Планировка помещений создает беспрепятственную среду для людей с ограниченными возможностями передвижения: здесь установят лифт и организуют удобные маршруты как внутри здания, так и по прилегающей территории.

При благоустройстве будет создана единая система функциональных зон: игровые площадки для детей от трех до семи лет распределят по возрастным группам, каждую оснастят теневыми навесами, песочницами, игровыми комплексами, столиками и скамьями, а покрытие из резиновой крошки защитит детей от травм при игре.

Специалисты «Контроля Москвы» следят за тем, чтобы возведенные объекты в полной мере соответствовали проектной документации и действующим техническим регламентам.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство детского сада на всех этапах.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели уже седьмую выездную проверку, в ходе которой оценили качество монолитных и геометрических параметров конструкций, а также применяемых материалов.

Выразительность фасадов подчеркнут декоративные вставки из керамической плитки «Кабанчик» в двух оттенках зеленого — светлом и насыщенном темном. Они создадут вертикальный ритм и визуально облегчат объем сооружения. Оконные и дверные блоки, а также ограждения на кровле выполнят в графитовом цвете, что придаст четкость геометрическим линиям.

Двери, ведущие из групповых помещений в раздевалки, планируют сделать остекленными по типу витражей. Это обеспечит дополнительное естественное освещение и позволит взрослым лучше видеть детей. В подвальном этаже разместят технические помещения.

После окончания всех работ территорию вокруг детсада озеленят: высадят липы, клены, кусты сирени, ивы пурпурной и чубушника, а также сформируют живую изгородь из пузыреплодника, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ввод детского сада в эксплуатацию даст жителям растущего микрорайона современную образовательную инфраструктуру, где сочетаются функциональность и безопасная среда для развития детей дошкольного возраста.

Застройщиком проекта является группа компаний «Самолет».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Москвее в 2026 году планируется открыть около 60 детсадов и школ.

Возведение соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».