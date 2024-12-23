Ефимов: в столице завершается строительство крупномодульного детсада

В столичном районе Измайлово в прошлом году стартовало возведение крупномодульного детского сада. На данный момент оно уже подходит к концу, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что это первый образовательный объект в столице, который возводят при помощи технологии крупномодульного строительства. Главным преимуществом технологии — оптимизация сроков работ при возведении надземной части здания, выполнении монтажа внутренних инженерных систем, а также фасадных и отделочных работ.

«В районе Измайлово завершается строительство детского сада на 300 мест площадью 4,5 тыс. кв. м. Он появится по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4. Его возвели за счет средств, заложенных в столичную Адресную инвестиционную программу. Это первый образовательный объект, возведенный с помощью технологии крупномодульного строительства. Она позволяет ускорить этот процесс минимум на полгода», — поделился вице-мэр.

На первом этаже появился просторный вестибюль, помещение для охраны, лифтовой холл, а также медблок и пищеблок. На втором и третьем этажах — многофункциональные музыкальный и физкультурные залы, кабинеты для развивающих занятий и комнаты для персонала.

«Сверхкрупноразмерный модуль представляет собой единый блок в высокой степени готовности со всеми необходимыми закладными под инженерные системы. Из них строители складывают целое здание. Для строительства детсада были выпущены и доставлены на площадку 114 крупногабаритных модулей», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что сам фасад здания сделан в выдержанных пастельных тонах, а в помещениях групповых, коридора и лестничных клеток используется художественная роспись стен.