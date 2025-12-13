Ефимов: в столице возвели и реконструировали 68 спортивных объектов с 2011 года

С 2011 года по программе «Спорт Москвы» под кураторством департамента гражданского строительства в столице построили и реконструировали спортивные объекты общей площадью 675,2 тыс. кв. м, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Спортивные объекты построили и реконструировали в 10 административных округах столицы. Больше всего — в Западном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Северо-Восточном.

«С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров. Например, были реализованы такие крупные проекты, как реконструкция Большой спортивной арены и строительство Международного центра самбо и центра бокса на территории Олимпийского комплекса „Лужники“ площадью 221 тысяча и 45,6 тысячи квадратных метров соответственно», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Он уточнил, что также на средства бюджета построили физкультурно-оздоровительные комплексы, которые в основном рассчитаны на жителей прилегающих районов и ориентированы на развитие детского спорта.

«На западе столицы с 2011 года построили и реконструировали 12 объектов общей площадью свыше 54 тысяч квадратных метров. Например, в прошлом году возвели физкультурно-оздоровительный комплекс „Раменки“. В результате жители одноименного района получили возможность заниматься плаванием, аквааэробикой, единоборствами, баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и другими видами спорта. На юго-западе столицы реализовали девять проектов, на востоке и северо-востоке — по восемь, на юге — семь», — отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Так, в районе Алексеевский построили спорткомплекс с 50-метровым бассейном. Помимо него, здесь оборудован зал общей физической подготовки, медицинский блок и другие помещения. Общая площадь объекта составила около 7,8 тыс. кв. м.

В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма. В здании площадью 6,7 тыс. кв. м также оборудовали тренажерный зал, игровую площадку для баскетбола размером 34 на 21 м, раздевалки, массажный и медицинский кабинеты, лабораторию химического анализа воды.

В районе Северное Бутово возвели физкультурно-оздоровительный комплекс «Качаловский» площадью 5,8 тысячи квадратных метров. В его состав вошли два бассейна: 25-метровый на восемь дорожек и 10-метровый для обучения плаванию детей, универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, медицинский кабинет, буфет и другие помещения.

