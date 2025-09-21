Ефимов: в столице возвели и передали под заселение 51 дом по реновации

С начала реализации программы реновации на месте ранее демонтированных домов возвели 61 новостройку, 51 из них уже передали под заселение, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один из основных принципов реновации – волновое переселение граждан. Его удается соблюдать при помощи возведения новых ЖК на месте снесенных домов.

«С начала реализации программы реновации на месте демонтированных ветхих зданий возвели 61 новый ЖК, 51 из которых уже передали под заселение. Они находятся в 10 административных округах столицы. В частности, в Северном и Восточном административных округах передали под заселение по 8 домов, в Северо-Восточном, Западном и Юго-Западном – по 7, в Южном и Юго-Восточном – по 5 ЖК. При этом только с начала текущего года под заселение было передано 19 новостроек», – уточнил вице-мэр.

Известно, что после того как здание полностью расселено, его демонтируют по технологии «умный снос». На освобожденных территориях возводятся новые дома. Это позволяет улучшить качество среды, а жителям – избежать переезда в другой район. Исключение составляют только ЗелАО и ТиНАО – там переселение проходит в пределах округа.

«По 3 ЖК передали под заселение в районах Западное Дегунино, Косино-Ухтомский, Люблино, Можайский, Фили-Давыдково и Северное Измайлово. Все дома построены с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах просторные пешеходные дорожки. Также придомовые территории новостроек комплексно благоустроены: там высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Для досуга жителей оборудованы площадки для активного отдыха и занятий спортом», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего договоры на жилье в новостройках, возведенных на месте демонтированных старых домов, заключили уже около 23,1 тыс. горожан.

«В САО и ВАО документы на квартиры в новых жилых комплексах оформили свыше 3,9 тыс. и 2,4 тыс. москвичей соответственно, в ЮЗАО – около 4,4 тыс. горожан, в ЗАО – более 3,4 тыс. человек. Правообладателями комфортного жилья в новостройках, появившихся на месте снесенных зданий, на северо-востоке стали около 2,4 тыс. участников программы, на юге столицы – почти 1,7 тыс., а на юго-востоке – порядка 1,5 тыс. человек. Первые этажи в новых домах нежилые и предусмотрены для открытия магазинов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов и образовательных центров. Такой подход повышает экономическую активность районов и стимулирует развитие бизнеса, обеспечивая горожанам возможность приобретать основные товары и услуги в непосредственной близости от дома», – резюмировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет московские районы.