Ефимов: в столице упрощено получение паспорта колористического решения фасадов

В Москве с 21 августа был упрощен порядок оформления паспорта колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений (ПКР). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Этот документ требуется для того, чтобы сохранить внешний архитектурно-художественный облик города при реконструкции, ремонте или капремонте уже существующих зданий в тех ситуациях, когда предполагается изменить цвет фасада, обновить его покраску или облицовку как полностью, так и отдельных элементов.

«Изменены требования к формированию колористического решения фасадов объектов. Теперь при разработке проектной документации не требуется подготавливать раздел о сохранности объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия. Также не допускаются частичная или полная окраска или облицовка фасадов, нарушающая архитектурно-художественные, декоративно-пластические, стилистические характеристики объекта или приводящие к нарушению целостности архитектурно-художественного облика», – отметил Ефимов.

Помимо этого, теперь паспорт колористического решения будет действовать бессрочно вплоть до момента реализации самого решения, что существенно упрощает весь процесс. Если же решение будет изменено, заявителю нужно будет получить паспорт заново. Ранее период действия документа ограничивался пятью годами.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, теперь собственники несут всю полноту ответственности за любые изменения в колористическом решении фасада. Это относится как к несоответствию выполненных работ утвержденному паспорту, так и к случаям, когда работы проводились без его оформления.

«Данная мера введена с целью обеспечения сохранности архитектурного облика города, который является важной составляющей его идентичности», – уточнила Княжевская.