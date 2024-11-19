Ефимов: в столице строят более 130 объектов образования

Более 130 школ и детсадов возводят в столице на данный момент, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что строительство этих объектов образования ведется около жилой застройки. Это является одним из ключевых аспектов в программе развития социнфраструктуры города.

«Сейчас в Москве в стадии строительства находится более 130 объектов образования, которые возводят как за счет городского бюджета, так и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада. Более половины из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых жилых комплексов», — прокомментировал вице-мэр.

Территориальное расположение школ и детских садов рядом с ЖК поможет сэкономить время в пути и добираться до них пешком. Большинство объектов строятся в рамках госпрограммы «Столичное образование».

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробной информацией о возведении школ и детсадов в столице.

«На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское рядом с ЖК на улице Озерной строится школа на тысячу мест общей площадью более 20 тыс. кв. м. В районе Солнцево рядом с новой жилой застройкой возводится школа, тоже площадью более 20 тыс. кв. м, рассчитанная на 1,2 тыс. учеников. Кроме того, на ул. Шеногина в Хорошево-Мневниках появится детский сад площадью около 7 тыс. кв. м на 350 воспитанников», — добавил он.

Также известно, что для возведения учреждений столица ищет и дает участки тем застройщикам, которые работают по столичному заказу. Кроме этого, они предоставляются девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«Вблизи нового жилого квартала, который расположен на Дмитровском шоссе, инвестору было предоставлено 2 участка общей площадью более 2,1 га для реализации МаИП. Он возведет школу для 800 учащихся и детсад, который вместит в себя 150 воспитанников. На Сиреневом бульваре застройщику выделено свыше 3,8 га земли для строительства за счет бюджета образовательного комплекса, который будет состоять из школы на 1225 мест и дошкольного отделения на 275 мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство всех объектов образования ведется под контролем Мосгосстройнадзора. Уточняется, что на сегодняшний день в Москве есть разрешения на возведение образовательных учреждений общей площадью почти 1,5 млн кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах будет завершено возведение 200 зданий образовательных учреждений.