Ефимов: в столице с начала года инвесторы ввели в эксплуатацию 28 соцобъектов

С января по май текущего года в Москве за счет частных инвестиций возвели и сдали в эксплуатацию 28 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, 2 школы более чем на 2 тыс. мест, 7 спортивных объектов, 2 учреждения здравоохранения и 4 — культурно-просветительских», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что в систему образования столицы при этом передадут образовательный комплекс, школу и 4 детсада.

В мае 2024 года возвели детсад на 350 воспитанников в ЖК город-парк «Переделкино Ближнее» по адресу: улица Василия Аксенова, д. 1.

«Образовательный комплекс на 925 мест — 800 школьных и 125 дошкольных — возвели на территории ЖК „Остров“ по адресу: улица Нижние Мневники, дом 18. Кроме того, в мае также построены универсальный культурно-спортивный центр „Чайка“ по адресу: Турчанинов переулок, вл. 3, стр. 1 в Хамовниках и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Западном Дегунине», — добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, комплекс в Западном Дегунине будет располагаться по адресу: Базовская улица, д. 19.

Всего же с начала текущего года в мегаполисе построили 12 детсадов, из которых 11 за внебюджетные средства и один на 350 воспитанников за счет адресной инвестиционной программы. Он располагается по адресу: Фитаревская улица, д. 9А/1.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, возведение всех соцобъектов проходило под надзором комитета. Суммарная площадь объектов — 200 тыс. кв. м. В результате итоговых проверок объектов надзорное ведомство оформило заключения об их соответствии проектам. После этого застройщикам выдали разрешения на ввод в эксплуатацию.