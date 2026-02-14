Ефимов: в столице проектируют семь современных зданий для отделов полиции

Семь новых зданий для отделов полиции планируют построить в Москве за счет средств городского бюджета. В настоящее время ведется проектирование объектов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время в столице идет проектирование семи зданий для отделов полиции общей площадью более 60 тыс. кв. м. Они появятся в трех административных округах в рамках Адресной инвестиционной программы. На западе столицы построят сразу три новых объекта. По два здания возведут в Южном и Юго-Западном административных округах. Во всех отделах полиции создадут максимально комфортные условия для службы, учебных занятий, тренировок и отдыха», — уточнил вице-мэр.

Так, административное здание общей площадью почти 5 тыс. кв. м возведут в районе Филевский Парк. Там оборудуют спортивный и конференц-залы, буфет, комнаты для психологической разгрузки. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.

«Одно из самых больших зданий для размещения отдела полиции появится в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь объекта превысит 25 тыс. кв. м. Он будет состоять из 9 надземных этажей и одного подземного. Здесь оборудуют просторные кабинеты, тир со стрелковой галереей, зал для проведения торжественных мероприятий. Внутри также появятся раздевалки, комнаты отдыха, душевые, административные и вспомогательные помещения», — заключил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по району Щербинка.