Ефимов: в столице построили фундамент для здания картинной галереи Василия Нестеренко

В Москве специалисты выполнили устройство фундаментной плиты и подземной части здания Московской государственной картинной галереи живописца Василия Нестеренко. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Картинная галерея разместится по адресу: улица Бутырская, дом № 1. В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия 1 этажа объекта.

Там будут представлены коллекции живописных и графических работ народного художника РФ. Познакомиться с экспонатами смогут одновременно до 400 человек.

«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тыс. кв. м. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено», — сказал Ефимов.

Интерьерные решения в галереи выполнят на стыке стилей модерн, неоклассика и ампир. В здании разместят экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, зону приема и работы с посетителями с гардеробом, кассой, информационным центром, магазином и кафе. Кроме того, объект оборудуют пассажирским и грузовым лифтами.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство картинной галереи стартовало в текущем году и ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы. После завершения работ новый объект культуры смогут посещать жители и гости мегаполиса.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что идея проекта четырехэтажного здания принадлежит самому художнику. Картинная галерея будет построена в классическом стиле. Все этапы строительства объекта находятся под надзором комитета.

Работы живописца Василия Нестеренко посвящены отечественной истории, культуре и православию. Действительный член Российской академии художеств участвовал в создании и реставрации интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, а также руководил и создавал новые росписи в Успенском кафедральном соборе в подмосковном Дмитрове.