Ефимов: в столице подготовлено более 1 тыс ГПЗУ под коммерческие проекты

Свыше 1 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции объектов коммерческого назначения оформлено в столице с начала текущего года, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Они были оформлены Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура). ГПЗУ — градостроительный документ, в котором указаны виды разрешенного использования, технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка.

«Оформление градостроительных планов земельных участков для коммерческих объектов — первый шаг к созданию в городе новых бизнес-центров, торговых точек и коммерческой недвижимости. Благодаря этим объектам развивается среда, образуются новые рабочие места и появляется больше возможностей для предпринимателей. Так, с начала текущего года наибольшее число градпланов для коммерческих объектов было оформлено в Новомосковском административном округе — свыше 200, это более 20% от общего числа. Второе место занимает ЗАО с долей превышающей 12%», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что на сегодняшний день Москва регулярно совершенствует процедуры выдачи градостроительной документации. Так, например, улучшается цифровизация, сокращаются сроки и повышается доступность услуг. Все это позволяет эффективно поддерживать как крупные инвестиционные проекты, так и локальные инициативы.

«Более 20% градостроительной документации выдано физлицам и ИП. Это подчеркивает вовлеченность частных инициатив в градостроительные процессы и востребованность прозрачных механизмов оформления земельно-строительной документации среди малых форм бизнеса», — заключила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.