Ефимов: в столице по реновации расселили более 950 домов

В столице с момента старта программы реновации в новостройки расселили свыше 950 домов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего к переселению приступили жители более 1,2 тыс. ветхих домов.

«На сегодня по программе реновации во всех округах столицы расселили 954 дома. Из них в ЮВАО — 159 зданий, на востоке — 148. Еще 124 дома старого жилого фонда расселили в ЗАО. Для жителей старых домов под заселение было передано порядка 365 новостроек», — уточнил вице-мэр.

Полностью расселенные дома демонтируют. На освобожденных площадках возводят новостройки по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.

«Расселенные дома располагались в 89 районах столицы. В районах Люблино и Щербинка расселили 39 и 34 здания соответственно. В новые квартиры переехали жители 31 старого дома в Измайлове и такого же количества домов в Можайском. Еще 30 ветхих домов расселили в Кузьминках. Квартиры в новых жилых комплексах под заселение передаются с готовой улучшенной отделкой, что позволяет горожанам переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Придомовую территорию ЖК по реновации благоустраивают. На ней высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан.

«Всего в 954 полностью расселенных домах проживали около 160,4 тыс. москвичей, ставших правообладателями современного жилья. Так, из них комфортные квартиры по программе реновации на юго-востоке получили свыше 29,7 тыс. горожан, на востоке и западе — около 23,5 тыс. и более 20 тыс. человек соответственно. Участникам программы реновации предлагают жилье в тех же районах, где располагаются их старые дома. Исключение составляют ТиНАО и Зеленоград, в которых переселение ведется в пределах округа», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.