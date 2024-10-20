Ефимов: в столичных округах по реновации расселили уже 812 домов

За 7 лет в столице в рамках программы реновации началось переселение жителей 1073 домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день полностью расселены свыше 800 домов старого фонда.

«С начала действия программы реновации в Москве расселили 812 старых домов. Они располагались во всех административных округах столицы. На их месте появятся современные новостройки с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации», — уточнил вице-мэр.

Он уточнил, что в настоящий момент порядка 460 ЖК суммарной площадью 9 млн кв. м находятся на стадиях строительства и проектирования.

Наибольшее количество домов было расселено на юго-востоке города, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Больше всего домов расселено на юго-востоке столицы — 134 здания, на востоке — 114, а в ЗАО — 106 домов. Для жителей на первых этажах домов были открыты центры информирования по переселению», — уточнил министр.

Он добавил, что там москвичи получали бесплатную помощь на протяжении всех этапов переезда. Помимо этого, известно, что на всех прилегающих территориях, на которых расположены новые ЖК, специалистами будут проведены работы по благоустройству.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал реализацию программы реновации в столице. Так, например, за весь период квартиры в новых ЖК уже получили почти 135,6 тыс. горожан.

«Свыше 24,3 тыс. жителей расселенных домов стали правообладателями новых квартир на юго-востоке столицы. Около 17,8 тыс. москвичей из полностью отселенных старых зданий на востоке города заключили с Департаментом договоры на жилье в новостройках. Более 17 тыс. человек получили ключи от квартир в новых домах на западе Москвы», — подчеркнул Гаман.

По его словам, в Юго-Западном и Северном административных округах документы оформили соответственно 15 и 16,6 тыс. жителей, которые ранее проживали в старых зданиях — уже снесенных или ожидающих сноса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что для реализации реновации проектом московского бюджета заложены 1,2 трлн рублей на 3 года.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.