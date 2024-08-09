Ефимов: в столичных объектах культурного наследия восстанавливают 15 помещений

По результатам конкурсов, с 2017 г. с инвесторами были заключены договоры купли-продажи 27 помещений в объектах культурного наследия общей площадью более 4 тыс. кв. м. Реставрационные работы уже завершены почти в половине из них. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 12 из 27 приобретенных у города объектах культурного наследия общей площадью 1,15 тыс. кв. м предприниматели уже выполнили необходимые работы. Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью», — заявил Ефимов.

В договоре купли-продажи прописываются соответствующие обязательства. Кроме того, в документе указывают сроки проведения всех работ, за соблюдением которых следят профильные специалисты правительства столицы. Новые собственники должны согласовывать ход всех мероприятий с департаментом культурного наследия Москвы.

«В 15 помещениях работы сегодня продолжаются. Например, в Романовом переулке инвестор приобрел помещение площадью 256 кв. м. Ему предстоит выполнить необходимые работы в историческом здании, являющемся частью объекта культурного наследия регионального значения „Ансамбль доходных домов графа А. Д. Шереметева“. Также инвесторы проводят реставрацию помещений площадью более 600 кв. м в жилом доме конца XVIII века на улице Маросейке и в жилом доме кооператива „Сахаротрест“ на 2-й Тверской-Ямской улице», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря инвестору помещение площадью 20 кв. м в объекте культурного наследия федерального значения «Жилой дом, 1939–1940 гг., архитектор А. Г. Мордвинов» получило вторую жизнь. Был проведен капитальный ремонт, а также помещение стало приспособлено для современного использования.

«Мы отремонтировали помещение в конце 2020 г. и открыли в нем офис. Работы по восстановлению исторического объекта вписываются в социальную миссию нашей компании. Кроме того, сохранение культурного наследия помогает нам укреплять связи с местным сообществом, что позитивно отражается на работе предприятия», — добавил индивидуальный предприниматель Олег Костюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы уже отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях.

Любые работы, в том числе реставрация или ремонт, проводят в строгом соответствии с актом технического состояния и охранным обязательством. Они могут начаться только после согласования подробной проектной документации и выдачи разрешения. Все сроки и этапы контролируют специалисты Мосгорнаследия. Это позволяет планово следить за состоянием объектов культурного наследия и своевременно проводить необходимые работы.