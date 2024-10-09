Ефимов: в сентябре Москва утвердила реализацию трех проектов КРТ

Три проекта комплексного развития территорий (КРТ) реализуют на востоке, северо-востоке и юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, известно, что площадка, которая расположена в столичном районе Ивановское, будет выставлена на торги. Реорганизацией участка в Нагатино-Садовниках будет заниматься его правообладатель, а для редевелопмента территории в районах Свиблово и Ростокино назначен оператор КРТ.

«В сентябре утверждена реализация трех проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше 9 га. По ним планируется строительство 229 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,1 млрд рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тыс. рабочих мест», — сказал вице-мэр.

Сроки реализации проектов варьируются от 4 до 5 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что по утвержденным в сентябре проектам КРТ на неэффективно используемых участках появятся жилые и деловые кварталы.

«В общей сложности там появится 122,8 тыс. кв. м современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницы», — сказал он.

По программе КРТ в мегаполисе возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и вся нужная инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тыс. га.