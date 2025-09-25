Ефимов: в сентябре город передал москвичам права собственности на 35 нежилых помещений

Порядка 3,7 тыс. кв. м нежилых площадей в многоквартирных домах и административных строениях решено передать в общую долевую собственность москвичей. Эти помещения горожане смогут применять для собственных целей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Собственники недвижимости в многоквартирных домах и административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что принято решение о передаче москвичам дополнительных 35 объектов общей площадью около 3,7 тыс. кв. м.

Право на оформление в долевую собственность общего имущества многоквартирных домов было предоставлено жильцам в 2014 году по распоряжению мэра Сергея Собянина, а с 2021 года такая же возможность появилась у собственников помещений в нежилых зданиях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, из 35 переданных горожанам нежилых помещений 32, площадью почти 3,3 тыс. кв. м, расположены в многоквартирных домах в девяти административных округах. Наибольшее количество приходится на север столицы — шесть, по пять объектов — в центре, на востоке и северо-востоке.

«Такие объекты подходят для организации рабочих мест консьержей, хранения сезонных вещей, велосипедов, самокатов и колясок, что позволяет освободить пространство в квартирах. В некоторых случаях там можно организовать мастерские, зоны отдыха, коворкинги или мини-библиотеки», — рассказала Соловьева.

Еще три помещения суммарной площадью 373,5 кв. м перешли в собственность владельцев недвижимости в нежилых зданиях. Они находятся в Центральном и Северо-Западном административных округах.

Данные о всех подобных объектах в многоквартирных домах являются общедоступными: они систематически публикуются на портале mos.ru и на правовых ресурсах, которые размещают нормативные документы с актуальными изменениями. Для реализации своего права жителям необходимо обратиться в Росреестр.