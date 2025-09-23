Ефимов: в Щербинке возвели учебный корпус для школы № 2122

В столичном районе Щербинка Новомосковского административного округа подошло к концу возведение нового корпуса на 400 мест для школы № 2122 им. Героя Советского Союза О. А. Юрасова, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный проект был реализован в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

«Школьное здание расположено по адресу: улица Местечко Барыши, дом 25. Его возвели в два этапа. Основной учебный корпус на 700 мест построили в 2023 году. Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью более 12 тыс. кв. м возвели с учетом современных стандартов и потребностей учащихся. Площадь нового учебного корпуса, который построили на месте демонтированного старого здания, превышает 5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 400 учеников. С основным корпусом его соединяет теплый переход на уровне второго этажа. Благодаря строительству нового корпуса вместимость школы № 2122 увеличилась до 1100 мест, а общая площадь учреждения превысила 17 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Трехэтажное здание включает в себя помещения для старших классов, занятий творчеством и спортом. Также в нем находятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, рекреации и другие пространства.

«В школе разместили медиатеку, зал для проведения мероприятий, спортивный и гимнастический залы, мастерские, класс для шахматного кружка и кабинет педагога-психолога. В новом учебном корпусе созданы все условия для научно-исследовательской деятельности. На базе ИТ-полигона школьники изучают 3D-моделирование, робототехнику и программирование. Фасады здания выполнены из навесных керамогранитных панелей серых тонов и клинкерной керамики. Их украшением стали декоративные элементы из перфорированного металла, напоминающие ветви деревьев, что органично вписывает школу в окружающий ее парк „Барыши“», — подчеркнул руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Школа расположена недалеко от парка «Барыши» с прогулочными зонами и спортивными площадками

Ранее о завершении строительства нового корпуса школы № 2122 им. Героя Советского Союза О. А. Юрасова рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.