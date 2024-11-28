Ефимов: в САО по программе КРТ построят школы, бизнес-центры и технопарки

В САО реализуют 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 га земли на севере столицы. В рамках 17 проектов КРТ запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 млн кв. м, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 млн кв. м. Среди них — технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, а также школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря проектам город получит 76,7 тыс. новых рабочих мест.

Площадки располагаются в районах Хорошевский, Тимирязевский, Савеловский, Ховрино, Левобережный, Коптево, Дмитровский, Головинский, Западное и Восточное Дегунино, Войловский, Бескудниковский, а также Беговой.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на сегодняшний день в САО на стадии подготовки и утверждения проектов планировки территорий находятся 13 проектов КРТ. Проектирование или строительство осуществляют уже по 4 другим проектам.

«Одним из активных проектов является реорганизация участка по адресу: Дмитровский проезд, владение 1г. Здесь на месте недостроенного объекта инвестор возводит бизнес-центр общей площадью более 50 тыс. кв. м. Уже завершена заливка фундамента, на площадке возводят конструкции подземной части здания», — сказал Гаман.

Он уточнил, что в ближайшее время рядом со станцией Серпуховско-Тимирязевской линии метро «Дмитровская» возникнет многофункциональное пространство, которое принесет городу 3,5 тыс. рабочих мест.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.