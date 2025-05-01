Ефимов: в рамках квартальной застройки возводят 40 новостроек по реновации

В Москве в рамках квартальной застройки по программе реновации ведется строительство 40 новых жилых комплексов, пять из которых уже завершены. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках квартальной застройки в Москве уже возвели пять жилых комплексов по программе реновации. По две новостройки расположены на востоке и юго-востоке столицы, еще одна — на юго-западе. Общая площадь квартир там превышает 65 тыс. кв. м. Всего в рамках квартальной застройки в Москве сегодня возводится 40 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит около 800 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этому новое жилье получат около 30 тыс. жителей Москвы.

Новые жилые комплексы возводятся вместе с необходимой инфраструктурой: социальными объектами, транспортной сетью и другими важными элементами благоустройства.

Квартальная застройка способствует формированию удобной городской среды, где жители могут работать, заниматься спортом и отдыхать в шаговой доступности от дома. Четкая планировка районов с выделенными кварталами позволяет рационально использовать городское пространство. Именно поэтому при проектировании специалисты тщательно учитывают нужды конкретных районов и их жителей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, первый дом в рамках квартальной застройки, готовый к заселению, находится на улице Молостовых в районе Ивановское на востоке Москвы.

«Из возводимых сейчас объектов больше всего — 11 новостроек — расположено в районе Кузьминки. В Выхино-Жулебине строится четыре жилых комплекса, еще по три — в Зюзине, Люблине и Обручевском», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».