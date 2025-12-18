Ефимов: в районе Царицыно по реновации построили 14 новостроек

В столичном районе Царицыно в рамках программы реновации построено 14 новых жилых зданий. Суммарная площадь их помещений превышает 190 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые дома по программе реновации в районе Царицыно возвели в 2021 году. На сегодня их количество достигло 14. Общая площадь жилья в них суммарно составляет свыше 190 тыс. кв. м — это около 3,5 тыс. квартир. Там выполнена улучшенная отделка, благодаря чему москвичи могут не тратить время на дополнительный ремонт, а сразу осуществить переезд. Сейчас в новые жилые комплексы в районе переехали или находятся в процессе переселения около 2,6 тыс. семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего же в районе планируется расселить 141 старый дом, где проживают порядка 36 тыс. человек.

Новые жилые комплексы расположены рядом с расселяемыми пятиэтажками, что дает возможность новоселам сохранить привычное окружение и уклад жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала текущего года в Царицыне введены в эксплуатацию четыре из этих 14 новостроек, расположенные на улицах Бехтерева, Ереванской и Кантемировской. В данных жилых комплексах проектом предусмотрено 1,4 тыс. квартир.

«В подъездных холлах установлены лифты, а также специализированные помещения для консьержей и хранения средств индивидуальной мобильности. Помещения на первых этажах отведены под объекты социальной и торговой инфраструктуры: магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и предприятия общественного питания», — сказал Овчинский.

За всеми этапами строительства в рамках программы реновации ведет надзор Мосгосстройнадзор. На 14 площадках инспекторы Комитета суммарно провели 212 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.

В результате итоговых мероприятий были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».