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Ефимов: в районе Солнцево девелопер построит школу и детсад

Детсад и школу построят на западе Москвы при реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры вблизи возводимых жилых кварталов. Так, в районе Солнцево девелоперу в рамках МаИП предоставили два земельных участка для строительства образовательных учреждений. На них появятся школа на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что суммарная площадь объектов составит порядка 28 тыс. кв. м.

Объекты возведут вблизи Боровского шоссе неподалеку от станции МЦД-4 «Мещерская».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, под реализацию МаИП девелоперам выделяют участки без торгов.

«Для возведения школы на улице Матросова предоставили участок площадью более 1,8 га, а для строительства детского сада — свыше 1,2 га. Объекты появятся в новом городском квартале, поэтому будут востребованы жителями», — рассказал Гаман.

Он добавил, что по завершении работ объекты будут переданы системе образования Москвы.

Договоры аренды участков заключили на 5 лет. В течение этого времени строительство должно быть завершено.

МаИП является особым статусом, для реализации проектов по которому город предоставляет участки в аренду на 5 лет. Это могут быть объекты спорта, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, инновационные центры, производственные комплексы и другие объекты. Благодаря реализации таких проектов в столице появляются новые рабочие места и современная инфраструктура.