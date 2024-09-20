Ефимов: в районе Покровское-Стрешнево построят 3 школы и 4 детсада

Три школы и четыре детских сада построят в районе Покровское-Стрешнево, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты образования будут возведены в столице до 2033 года. Их передадут в городскую систему образования. Эти объекты рассчитаны более чем на 2,7 тыс. мест.

Строительство четырехэтажного здания школы на 825 мест площадью 12 тыс. кв. м проходит по адресу: Волоколамское ш., д. 75В. Объект возводится по авторскому проекту бюро ASADOV.

«В Покровском-Стрешневе на территории бывшего Тушинского аэродрома планируется построить два образовательных комплекса, объединяющих школы и детские сады, а также еще два детских сада и школу. Все они будут переданы городу. Всего в районе появится 900 мест для дошкольников и 1825 мест для школьников. Так, в настоящий момент в высокой стадии готовности находится школа на 825 мест, которую планируется достроить к концу 2024 года», — уточнил заместитель мэра.

Известно, что ранее школа на Волоколамском шоссе получила Архитектурную премию Москвы. Особенностью здания станет многофункциональное многосветное пространство, которое будет иметь функцию актового зала — атриум. Пространство здания будет выполнено в стиле университетского кампуса.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что с момента старта работ на данной площадке в мае 2022 года инспекторами было проведено 9 контрольно-надзорных мероприятий.

«К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса исследований используемых материалов и строительных конструкций на соответствие проекту. Строительная готовность социального объекта оценивается в 95%», — подчеркнул Слободчиков.

На данный момент застройщиком выполнены все внешние работы, подходит к концу облицовка фасада, ведется благоустройство прилегающей территории и монтаж уличного освещения.

Помимо этого, девелопером ASTERUS уже был передан на баланс города детский сад на 300 мест, который в сентябре принял своих первых воспитанников.

«Стильное и современное здание обязано своим архитектурным обликом известному бюро ASADOV. Благодаря архитектурной выразительности детский сад стал одним из ключевых элементов нового жилого района. Цветовое решение и элементы внешней отделки смогли превратить лаконичное здание в яркий акцент среди общей строгой застройки», — резюмировал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

Он добавил, что желто-оранжевый фасад здания детского сада украшен витражами, а окна выполнены в асимметричной форме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о развитии социальной инфраструктуры на северо-западе столицы.