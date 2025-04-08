Ефимов: в районе Печатники появится детсад по реновации

В столичном районе Печатники определен подрядчик для проектирования и строительства детсада по реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подрядчик был определен Московским фондом реновации жилой застройки. Новое здание появится по адресу: ул. Шоссейная, з/у 90/1. Детский сад возведут на участке площадью свыше 6 тыс. кв. м. Около объекта будет расположена стартовая площадка для строительства нового ЖК.

«В рамках реновации столица не только возводит современные ЖК, но и создает качественную городскую среду с детсадами, школами, больницами, объектами культуры и спорта. Так, на юго-востоке Москвы в районе Печатники появится детский сад на 200 мест», — уточнил вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о возведении данного детсада.

«Общая площадь объекта составит свыше 4 тыс. кв. м. Здание возведут по монолитной технологии, отделочные материалы будут использовать преимущественно отечественного производства. На территории объекта предусмотрено комплексное благоустройство с размещением малых архитектурных форм для разных возрастных групп. Подрядчик установит продуманную систему наружного освещения, озеленит территорию и уложит рулонные газоны. Для безопасности детей на площадках для активного отдыха и спорта покрытие сделают из резиновой крошки. Территория учреждения будет ограждена по всему периметру», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре.

Программу реновации утвердили в столице 2017 году.