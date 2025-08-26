Ефимов: в районе Москворечье-Сабурово появится крупный образовательный комплекс

В столичном районе Москворечье-Сабурово в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелопер построит образовательный комплекс, который будет рассчитан на 3 тыс. учащихся и воспитанников, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В его состав войдет многофункциональный стадион, где будут площадки для футбола, волейбола и тенниса.

«Город предоставил девелоперу 2,9 га земли на юге столицы для реализации МаИП. Он возведет там образовательный комплекс, который смогут посещать 2,5 тыс. учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Объект станет одним из самых крупных в городе. Рядом появится современное спортивное ядро», — уточнил вице-мэр.

Также известно, что помимо стадиона планируется проложить беговую дорожку, создать две зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину.

«Около строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка девелоперу выделено два участка — 1,74 га для строительства образовательного комплекса и 1,16 га для возведения спортивного ядра. Договоры аренды заключены на пять лет в рамках МаИП. Это особый статус, который могут получить инвесторы для возведения объектов, необходимых для развития городской инфраструктуры», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Механизм МаИП с 2016 года является одним из ключевых инструментов развития столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии школы на 825 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома.