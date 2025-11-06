Ефимов: в районе Гольяново по проекту КРТ построят производства

В районе Гольяново, который входит в состав Восточного административного округа (ВАО), на территории свыше пяти гектаров планируется возвести производственную инфраструктуру в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. При этом реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне „Калошино“. На земельном участке 5,32 га возведут здания площадью около 79,8 тыс. кв. м, где смогут разместиться высокотехнологичные производства», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате реализации этого проекта будет создано порядка 800 новых рабочих мест.

Современная Москва планомерно наращивает свой промышленный потенциал и развивает инфраструктуру, формируя комфортные условия для локации предприятий, внедрения передовых разработок и притока инвестиций.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе осуществляется масштабная работа, направленная на развитие современной промышленной инфраструктуры. Ее ключевая цель — сформировать благоприятную среду для роста производственного сектора, внедрения инновационных решений и повышения инвестиционной привлекательности столицы.

К 2030 году объем таких площадей в Москве вырастет более чем вдвое — с 12 до 25 млн кв. м. Это позволит обеспечить устойчивое развитие экономики и формирование новых точек роста для бизнеса.

Участок, отведенный под реорганизацию, находится по адресу: Черницынский проезд, вл. 3. В непосредственной близости от него пролегают Щелковское шоссе и МКАД, а также расположена станция метрополитена «Щелковская».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что данный проект является уже третьим в Гольянове, проработанным городскими властями и обнародованным с начала 2025 года в рамках КРТ.

«В совокупности они предусматривают редевелопмент 18,33 га участков, на которых построят около 377 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье для реализации программы реновации. Кроме того, разрабатываются градостроительные решения еще по двум участкам промзоны „Калошино“», — пояснил Овчинский.

В рамках программы КРТ на территориях бывших промзон, а также на неэффективно используемых и свободных землях, формируются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общегородскую структуру. На сегодняшний день в столице на различных этапах реализации и проработки находится 336 проектов комплексного развития территорий, их совокупная площадь превышает 4,2 тыс. га.

Программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.