Ефимов: в районе Фили-Давыдково возведут музыкальную школу

В столичном районе Флии-Давыдково планируют построить новую музыкальную школу. Она расположится в 300 м от станции метрополитена «Пионерская», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующие изменения в правила застройки и землепользования на участке площадью 0,65 га по адресу: улица Малая Филевская, з/у 14/3 внес комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

«Музыкальная школа появится в рамках Адресной инвестиционной программы. Общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв. м. Проект разработан с учетом всех современных требований по организации обучения игре на музыкальных инструментах, а также условий для индивидуальных и групповых занятий», — рассказал Ефимов.

Места для отдыха и парковку обустроят на прилегающей территории. Также проведут озеленение и благоустройство. Благодаря появлению такого объекта не только расширятся возможности для детей, но и возникнет новая площадка для музыкальных мероприятий и концертов у местных жителей. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина, сейчас в районе Фили-Давыдково находятся 4 детские музыкальные школы, в которых учатся свыше 1 тыс. детей.

«Появление новой школы позволит большему числу ребят развиваться в сфере искусства, а также даст дополнительные рабочие места для профильных педагогов. Проект направлен на создание функционального образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям современных стандартов», — сказал Фурсин.

Школу оснастят передовыми аудиовизуальными системами.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, кроме 25 групповых и индивидуальных классов в учреждении сделают студию звукозаписи, многофункциональный зал на 350 человек, а также библиотеку, буфет, фойе с гардеробом и другие помещения.