Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки по КРТ построят жилье и инфраструктуру

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участки в районах Рязанский и Вешняки будут реорганизованы. Проект соответствующего решения опубликован на официальном портале mos.ru. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется редевелопмент трех участков общей площадью 11,36 га, на которых построят суммарно 237,6 тыс. кв. м недвижимости. Основная часть застройки, около 203 тысяч „квадратов“, придется на жилье, которое возведут в 1-м Вешняковском проезде и на улице Юности. В шаговой доступности от новостроек появятся и объекты инфраструктуры», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря проекту КРТ будет создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест.

Данные территории находятся в Юго-Восточном и Восточном административных округах по адресам: улица Юности, вл. 9–15, 1-й Вешняковский проезд, вл. 1–7, и улица Аллея Первой Маевки, вл. 7–11. Эти районы обладают развитой инфраструктурой: здесь есть поликлиники, детские сады, школы, скверы и парки. Неподалеку расположена станция Вешняки Третьего Московского центрального диаметра, а также проходит Московский скоростной диаметр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы, Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир в новых жилых комплексах достигнет около 122 тыс. кв. м. На территории также появится физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6,6 тыс. кв. м, две трансформаторные подстанции и объекты общественного назначения на 24,8 тыс. «квадратов».

«Площадку на улице Аллея Первой Маевки отведут под размещение базы Государственного бюджетного учреждения „Гормост“», — сказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в столице на различных этапах реализации и проработки находится 336 проектов по КРТ, их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.