Ефимов: в поселке Щапово построят технопарк в рамках проекта КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Троицком административном округе планируют реорганизовать неэффективно используемую площадку. Проект предусматривает создание производственной и инженерной инфраструктуры. Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ. Так, в поселке Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 га. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 6,47 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 181,37 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил. Что реализация займет шесть лет и позволит создать более четырехсот рабочих мест.

Участок расположен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа по адресу: поселок Щапово, вл. 72. Реализовать проект планируется за счет инвестора, который будет определен по итогам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, технопарк общей площадью около 42,9 тыс. кв. м разместится на части территории, отведенной под редевелопмент, — около 3,3 га. Он сможет принять предприятия пищевой, фармацевтической, электронной и ювелирной отраслей. Окончательный перечень производств сформируют на этапе подготовки проекта планировки.

«Рядом с технопарком возведут котельную площадью 170 квадратных метров и построят локальные очистные сооружения, площадь которых составит 300 „квадратов“. Около гектара земли отведут под благоустройство и озеленение», — пояснил Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих территорий, которые затем органично встраиваются в общегородскую структуру.

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева, технопарки — это уникальные площадки с полным спектром услуг для развития бизнеса. Предоставление льгот собственникам, а резидентам — готовой инфраструктуры и сервисов, существенно сокращает их операционные расходы.

«Это позволяет компаниям концентрироваться на разработке и выводе на рынок новой продукции, что в итоге дает значительный экономический эффект как для самого предприятия, так и для городского бюджета», — сказала Авдеева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии в Москве первого пищевого технопарка.

В настоящее время в Москве на различных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению Сергея Собянина.