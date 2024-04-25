Ефимов: в первом квартале город передал социально значимым учреждениям 23 объекта

По итогам первого квартала текущего года столица предоставила социально значимым учреждениям свыше 81 тыс. кв. м. различной недвижимости, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что почти во всех объектах организована работа учреждений образования и общественных организаций.

«Город создает благоприятную среду для развития интеллектуального и творческого потенциала москвичей разного возраста. Более комфортные условия для деятельности предоставляют школам, детским садам, досуговым центрам и районным отделениям советов ветеранов. С начала 2024 года такие организации получили 23 объекта недвижимости общей площадью 81,06 тыс. кв. м», – поделился Ефимов.

Также отмечается, что помещения и здания в девяти административных округах Москва передала организациям на праве оперативного управления.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что среди зданий числится две школы.

«Среди переданных зданий – две школы. Одна из них площадью 17,64 тысячи квадратных метров рассчитана на 1100 обучающихся. Она находится в Молжаниновском районе на севере столицы. Вторая расположена в районе Москворечье-Сабурово на юге города, ее площадь составляет 17,21 тыс. кв. м. Учебное заведение рассчитано на 900 мест. Здания являются самыми крупными объектами недвижимости, полученными организациями в первом квартале этого года», – заключил Гаман.