Ефимов: в Перове реорганизуют участок по программе КРТ

В районе Перово на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется преобразовать участок площадью 2,05 га с возведением современных жилых зданий для программы реновации. Проект соответствующего решения опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он добавил, что на первых этажах разместятся объекты малого и среднего бизнеса, что создаст более 130 рабочих мест.

Участки находятся по следующим адресам: ул. Плеханова, владение 23А; ул. Плющева, вл. 4 и вл. 18; ул. Перовская, вл. 24А. Рядом расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и прочая инфраструктура. Ближайшие станции — «Перово» Калининско-Солнцевской линии метро и третьего Московского центрального диаметра.

Строительные площадки в рамках проекта КРТ выбраны с учетом близости домов старого фонда, включенных в программу реновации. Общая площадь квартир в новостройках составит 26,81 тыс. кв. м. Заселиться в них смогут более 800 человек. Также на каждом участке организуют удобную локальную улично-дорожную сеть и выполнят комплексное благоустройство. Реализация проекта займет шесть лет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрял еще два проекта КРТ в районах Капотня и Коммунарка.

В рамках программы КРТ на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участках создаются привлекательные городские пространства, гармонично встраиваемые в общегородскую структуру. В настоящее время в столице на различных этапах проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Программа выполняется в соответствии с поручением Сергея Собянина.