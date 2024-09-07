Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят крупный образовательный комплекс

сегодня в 13:16

На западе Москвы построят образовательный комплекс из детсада и школы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет средств городского бюджета в районе Очаково-Матвеевское планируется построить образовательный комплекс предельной площадью 23 тыс. кв. м. Он будет состоять из школы для 825 учащихся и детского сада для 225 воспитанников», — сказал Ефимов.

На территории объекта оборудуют спортплощадку с игровыми зонами для учащихся различного возраста и прогулочные площадки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, чтобы построить соцобъекты на средства адресной инвестпрограммы, департамент городского имущества Москвы выделит участки подрядчикам.

«Для возведения образовательного комплекса на 1050 мест в Очаково-Матвеевском застройщику передано более 2,3 га земли по адресу: Большая Очаковская улица, вл. 4», — рассказал Гаман.

В районе плотной жилой застройки появится образовательный комплекс на месте складских и административных построек, которые в настоящее время не эксплуатируют.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про развитие социнфраструктуры в ЗАО.