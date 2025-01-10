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Ефимов: в новом учебном корпусе на севере Москвы завершили основные работы

На севере Москвы подошли к концу основные работы по возведению нового учебного корпуса, рассчитанного на 400 учеников, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект находится в районе Западное Дегунино по адресу: Базовская улица, дом 15, корпус 13. Объект станет частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.

«Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. На объекте завершили все основные строительно-монтажные работы. В здании обустроили просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные площадки и многофункциональные залы. Прилегающую территорию благоустроили, там оборудовали места для занятий спортом», — уточнил вице-мэр.

В архитектуре школы использован оригинальный прием: выступающий объем актового зала, поддерживаемый внешними V-образными опорами. Входные группы оформлены яркими тематическими изображениями, нанесенными на металлические панели методом сублимационной печати.

«На первом этаже здания обустроили вестибюль, медицинский и спортивный блоки, а также обеденный зал. На втором этаже будут помещения для дополнительного образования и современный конференц-зал. На третьем и четвертом этажах оборудовали учебные кабинеты для 8–11-х классов», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, рядом со зданием обустроены спортивные сооружения: мини-футбольное поле, беговые дорожки, ямы с песком для прыжков, площадки для командных игр и др.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что окончательно завершить возведение нового учебного корпуса в столичном районе Западное Дегунино планируют в текущем году.