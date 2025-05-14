Ефимов: в Новой Москве построят квартал с общественно-деловыми объектами

В Новомосковском административном округе столицы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территория находится на ул. Десантной около платформы Аэропорт Киевского направления МЖД и Боровского шоссе. Данный проект решения размещен на сайте правительства Москвы.

«По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 289,5 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 720 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Известно, что по программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о реализации данного проекта во Внукове.

«По проекту на участке планируется построить объекты различного функционального назначения, среди которых технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. Территорию делового квартала благоустроят, озеленят, организуют удобную улично-дорожную сеть. На участке также планируется разместить паркинг», — сказал он.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.