Ефимов: в Научном проезде в рамках проекта КРТ построят три дома по реновации

В Москве одобрен проект застройки участка площадью 6,6 га, расположенного по адресу: Научный проезд, вл. 11А. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) здесь построят жилые дома для реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«На участке в районе Черемушки построят жилой квартал для целей программы реновации. Там возведут три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, а также административное здание для коммунальных служб города. Всего на этой площадке планируется построить 173,9 тыс. кв. м недвижимости», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате появится свыше 330 рабочих мест.

Участок расположен в районе с отличной транспортной доступностью. В пешей доступности от будущего квартала находятся три станции метрополитена: «Калужская» Калужско-Рижской линии, «Воронцовская» и «Зюзино» Большой кольцевой линии. С 2024 года площадку реорганизует оператор, назначенный городом.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, кроме возведения жилых и нежилых зданий, в квартале будет обустроена современная улично-дорожная сеть. Запланировано строительство двух новых местных улиц, а также реконструкция участков Научного проезда с обустройством тротуаров.

«Будут проведены и работы по благоустройству и озеленению прилегающих к домам территорий общей площадью почти один гектар», — рассказал Гаман.

Программа реновации предусматривает строительство жилых комплексов не только на месте расселенных домов, но и в рамках комплексного освоения территорий.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, суммарная площадь квартир в новых домах для реновации составит примерно 105,2 тыс. кв. м. Это позволит переселить около 3,5 тыс. москвичей. Для комфорта жителей в подъездах установят лифты, оборудуют помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов.

«Первые этажи будут нежилыми — в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры: аптеки, досуговые и обучающие центры для детей, частные медицинские клиники или другие предприятия», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение в рамках программы реновации в Тимирязевском районе.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».