Ефимов: в НАО в 2026 году построят детсад на 350 мест

В Новомосковском административном округе Москвы, в районе Филимонковское, продолжается возведение детского сада, рассчитанного на 350 детей. Этот объект станет седьмым дошкольным учреждением, построенным в рамках развития микрорайона, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад площадью более пяти тысяч квадратных метров продолжают строить на улице Лаптева. Благодаря ему в районе появятся дополнительные 350 дошкольных мест. Группы там запроектированы на всех трех этажах здания. Их оборудуют мебелью с учетом детской эргономики разного возраста», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что окончить работы планируют в 2026 году, после чего здание передадут в систему московского образования.

Для удобства перемещения внутри садика предусмотрены три лестничные клетки и лифт, включая подъемник для маломобильных граждан. Пространство разделено на два блока: для пребывания детей и административно-хозяйственных нужд. Каждая групповая ячейка включает раздевалку, спальню с санузлом, игровую комнату и буфетную.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, кроме 14 групповых ячеек, в здании оборудуют медицинский, пищевой и административный блоки, а также залы для музыки и физкультуры.

«На территории детского сада оборудуют игровые площадки с теневыми навесами для каждой возрастной группы, спортивные зоны c безопасным резиновым покрытием. Вокруг здания высадят деревья, кустарники и газоны», — отметил Овчинский.

Девелопером проекта выступает инвестиционная группа «Абсолют».

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