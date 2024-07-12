Ефимов: в Нагатино-Садовниках построят школу

Инвестор начал строить школу в составе ЖК «Второй Нагатинский». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проектом предусмотрели ИТ-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, обладающий возможностью зонирования, а также кабинеты для индивидуальных занятий.

Школа появится по адресу: 2-й Нагатинский проезд, вл. 2/3.

«К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 675 мест. После ввода в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования», — сказал Ефимов.

Здание будет состоять из трех смежных прямоугольных строений в 3-4 этажа высотой. Под объектом будет располагаться подземный этаж с зоной выкладки коммуникаций, а также инженерно-техническими помещениями.

Кроме учебных кабинетов в учреждении оборудуют помещения для занятий во внеурочное время, универсальный транспортируемый спортивный и гимнастический залы, монофункциональное пространство с функциями актового зала.

Прилегающую к учреждению территорию оснастят местом для отдыха учеников, организации подвижных игр и физкультурно-спортивной зоной.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ранее застройщик получил от комитета нужную разрешительную документацию.

«Контрольно-надзорные мероприятия пройдут на протяжении всего цикла строительства школы. Первый выезд по утвержденной программе запланирован на август текущего года. Инспекторы ведомства проверят границы земельного участка, выполнение работ подготовительного периода и посадку здания в соответствии с требованиями проекта», — рассказал Слободчиков.

Он добавил, что с целью инструментального контроля качества применяемых материалов и работ будут привлекать специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на юге Москвы развивают социальную инфраструктуру. В западном Бирюлеве планируется возвести крупный образовательный комплекс на 1550 мест, в Нагатинском Затоне построят образовательный комплекс для 570 детей, а в Царицыне — школы для 900 ребят.