Ефимов: в Можайском районе по проекту КРТ реорганизуют четыре участка

Власти столицы представили проект комплексного развития территории (КРТ) в Западном административном округе. В ходе редевелопмента площадок около Можайского шоссе будет возведено жилье для программы реновации. Проект соответствующего решения размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четыре участка общей площадью 2,43 га в Можайском районе реорганизуют по проекту КРТ. Территории находятся вблизи Можайского шоссе в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включая социальную. Два участка отведут под строительство жилья для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит 41,3 тыс. кв. м. Два других участка благоустроят», — отметил Ефимов.

Он добавил, что остальные две площадки подвергнутся благоустройству.

Участки находятся в Можайском районе ЗАО по следующим адресам: Можайское шоссе (вл. 5, 13 и 25) и улица Гродненская (вл. 3). В шаговой доступности расположены школы, детские сады, спортивные, медицинские и торговые объекты. Поблизости также находятся парк «Кунцево» с выходом к реке Сетунь и Козловский лес. Две площадки размещены недалеко от станций метро «Давыдково» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии, а также от станции «Кунцевская» первого Московского центрального диаметра. Еще две — вблизи станции «Рабочий Поселок» МЦД-1.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего в новых жилых корпусах появится 352 квартиры общей площадью 24,1 тыс. кв. м. В них смогут проживать более 740 человек.

«Нежилые первые этажи отдадут под размещение предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит организовать около 120 рабочих мест. На прилегающих к жилым домам территориях спроектируют и построят локальные дороги, обустроят детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение», — сказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.