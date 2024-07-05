Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят несколько домов по реновации

Неэффективно используемую территорию на юге Москвы будут реорганизовывать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На сайте столичного правительства опубликовали проект соответствующего решения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что реорганизовываться будет участок на Каширском шоссе площадью 1,39 га. Там предстоит построить 37 тыс. кв. м жилья по программе реновации.

«Вложения в проект оцениваются в 4,9 млрд рублей. Благодаря возведению в рамках программы реновации новостроек, в которых первые этажи делают нежилыми, в столице также появляются рабочие места. Так, в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово будет создано около 140 рабочих мест», — сказал Ефимов.

Участок располагается между Каширским шоссе и Юно-Восточной хордой неподалеку от Москвы-реки, станции «Москворечье» МЦД-2 и станции метрополитена «Кантемировская».

«На первых этажах новостроек, предназначенных для целей программы реновации, появятся объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Территорию благоустроят, а также построят здесь дороги, пешеходные тротуары и велодорожки», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью больше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.