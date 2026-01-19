Ефимов: в Москве за год под кураторством ДГС возвели и обновили 30 соцобъектов

В 2025 году под руководством столичного Департамента гражданского строительства было введено в эксплуатацию и модернизировано порядка 318 тысяч квадратных метров недвижимости социального назначения. Новые и обновленные социальные объекты появились во всех административных округах города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году под кураторством столичного Департамента гражданского строительства построили и реконструировали более 30 социальных объектов. Общая площадь зданий составляет почти 318 тыс. кв. м. В их числе школы, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и Дом культуры», — отметил Ефимов.

Он добавил, что эти учреждения разместили вблизи жилых кварталов, что обеспечит горожанам доступность необходимых услуг в шаговой доступности.

Новые и обновленные социальные объекты появились во всех административных округах столицы. Наибольшее их количество сосредоточено на востоке, севере, западе, северо-западе Москвы, а также на территории ТиНАО.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, подавляющую часть площадей, введенных в 2025 году, занимают здания для образовательных и медицинских нужд. На них приходится около 280 тыс. кв. м.

«Среди ключевых проектов — флагманский центр Городской клинической больницы имени В. М. Буянова в районе Царицыно, новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, школа на 1,1 тыс. мест в Коммунарке. Все объекты оснащены современным оборудованием и соответствуют высоким стандартам качества, предъявляемым к столичным объектам социальной инфраструктуры», — сказал Александров.

Помимо этого, в городе были построены спортивные сооружения общей площадью 24 тыс. кв. м. Среди них — спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове и ФОК «Стальной» в Алексеевском районе. В Митине также возведен Дворец бракосочетания площадью более 2,9 тыс. кв. м.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение социальных объектов на всех этапах — суммарно состоялось порядка 250 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы комитета проводили оценку качества конструкций и материалов.

По итогам финальных обследований были выданы заключения о соответствии возведенных зданий проектной документации, после чего застройщики получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году в Москве возвели свыше 110 новых детсадов, школ, больничных корпусов, спортсооружений и других объектов социнфраструктуры.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».