Ефимов: в Москве за 5 месяцев 2026 года построили и ввели 28 соцобъектов

За первые 5 месяцев текущего года в Москве было возведено и сдано в эксплуатацию 28 социальных объектов. Их совокупная площадь превысила 200 тыс. кв. м, сообщил на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С января по май 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. Среди них — 13 детских садов, школ и образовательных комплексов для более чем 2,6 тыс. учеников и почти 1,5 тыс. воспитанников. За 5 месяцев в столице появилось 8 спортивных, 4 медицинских и 3 культурных объекта», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что все здания возвели за счет внебюджетных и бюджетных средств.

Современная социальная инфраструктура появилась в девяти административных округах города: Южном, Северном, Восточном, Зеленоградском, Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Троицком и Новомосковском.

В Департаменте градостроительной политики столицы добавили, что в апреле закончилось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Сигнальном проезде в районе Отрадное.

«Он представляет собой двухэтажное здание вытянутой формы общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. В состав комплекса входят универсальный зал для игровых видов спорта и тренажерный зал для силовых тренировок, групповых и индивидуальных занятий, а также общественные рекреационные пространства и медицинский кабинет», — пояснили в Департаменте.

Формирование комфортной и благоустроенной городской среды подразумевает размещение сети объектов разного социального профиля в пешей доступности от жилых кварталов.

Как подчеркнули в Мосгосстройнадзоре, работа «Контроля Москвы» гарантирует соответствие построенных зданий требованиям техрегламентов и проектной документации.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз регулярно проводили контрольно-надзорные мероприятия на строящихся школах, детских садах, спортивных, медицинских и культурных центрах. Всего на площадках состоялось более 170 выездных проверок, включая итоговые. По их результатам Комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации, а затем выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию», — рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Так, детский сад на 350 мест, строительство которого закончили в Коммунарке. В здании предусмотрены комфортные группы, кабинеты для развивающих занятий, залы для музыки и физкультуры, а также бассейн. Кроме того, там оборудовали медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Учреждение построено на территории крупного жилого комплекса, где уже функционируют 8 детских садов и 4 школы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про завершение возведения школы в районе Марьина Роща.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».