Ефимов: в Москве в этом году заключили 20 тыс договоров на квартиры по реновации

В течение 6 месяцев текущего года в Москве правообладателями квартир в построенных по реновации домах стали 19,3 тыс. москвичей, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тыс. человек. Из них 19,3 тыс. — в первом полугодии 2024 года. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — прокомментировал Ефимов.

Город предлагает своим жителям равнозначную недвижимость в новых домах. Квартиры имеют аналогичное число комнат, как и старые, однако их общая площадь превышает прежнюю благодаря более просторным кухням и коридорам.

«В I полугодии на востоке столицы правообладателями квартир в современных жилых комплексах стали почти 4,3 тыс. москвичей, на западе — около 3,4 тыс., на юго-востоке и юго-западе — более 3 тыс. в каждом, на севере — превышает 2,1 тыс.», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, все квартиры отличаются улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства столицы. Первые этажи домов сделаны нежилыми и предназначенными для почтовых ящиков, техпомещений, кладовых для уборочного инвентаря, комнат хранения велосипедов и колясок, лифтовых холлов и вестибюлей. Также на первых этажах появятся секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, а также кафе и магазины.

Для удобства жителей на портале mos.ru запущен сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Жители расселяемых домов, обладающие полной учетной записью, могут записываться к нотариусу, на заключение договора и осмотр предложенной квартиры, а также загружать нужные документы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала год по реновации для заселения передано 30 домов. В них новоселье отметят около 15 тыс. жителей Москвы из 84 старых пятиэтажек.

Подробную информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Подробнее о домах и квартирах по реновации можно найти здесь.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснулась более 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов.