Ефимов: в Москве в ближайшие годы ожидается рост объема ввода жилья

Городские власти ожидают роста объемов ввода жилой недвижимости в столице в ближайшей перспективе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает РИА Недвижимость .

Прежде всего рост ожидается за счет программы реновации. При этом ввод коммерческого жилья ждут колебания.

Заммэра отметил, что в последние годы ежегодный ввод жилья в Москве стабильно достигал отметки около 5 млн кв. м.

«Сегодня того задела, который формируется в виде разрешений на строительство, полученной градостроительной документации и архитектурно-градостроительных решений, достаточно для того, чтобы поддерживать достигнутые темпы и в 2027-м, и в 2028 году», — пояснил Ефимов.

Он допустил, что ввод коммерческого жилья может незначительно колебаться под влиянием рыночной конъюнктуры, однако общие объемы жилищного строительства, по оценкам, продолжат увеличиваться благодаря наращиванию темпов по программе реновации.

Также в условиях повышенной ключевой ставки на рынке жилой и коммерческой недвижимости Москвы наблюдается некоторое замедление.

Тем не менее, если анализировать фактические тренды за последние 5-7 лет, то, по словам заммэра, складывается совершенно иная, положительная картина в среднесрочной динамике.

«Нас текущие показатели удовлетворяют как с точки зрения объемов ввода объектов, так и с точки зрения сроков ввода этой недвижимости. А самое главное, сформирован задел на будущее — это видно и по количеству принятых градостроительных решений, и по числу полученных разрешений на строительство, и по количеству согласованных архитектурно-градостроительных решений», — добавил заместитель мэра.