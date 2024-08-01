Ефимов: в Москве у метро «Дмитровская» построят бизнес-центр

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов сообщил , что бизнес-центр возводят на месте недостроя.

Строительством объекта общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров занялась компания STONE. Территориально новый бизнес-центр будет находиться по адресу: Дмитровский проезд, владение 1Г. Строительство здания производится по программе комплексного развития территорий (КРТ).

В настоящее время застройщик уже демонтировал недостроенный гараж-стоянку и начал разрабатывать котлован для нового объекта.

«Бизнес-центр возводят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара был подписан в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в семь млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 млн руб. В результате в Тимирязевском районе будет создано 3,5 тыс. рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Новый бизнес-центр будет находиться в зоне высокой транспортной доступности, что положительно скажется на жизни будущих сотрудников объекта. Проектом предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию.

«В состав 23-этажного бизнес-центра, помимо офисных помещений класса А, войдет торговая галерея с отделениями банков, магазинами, аптеками и кафе. Общая площадь инфраструктурного блока превысит три тысячи квадратных метров. В результате жители района получат современный многофункциональный объект», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Мосгосстройнадзор планирует контролировать каждый этап строительства многоэтажного бизнес-центра.

«Разрешение на строительство делового объекта с подземным паркингом на 120 машино-мест было выдано в июне текущего года. Застройщик уже направил извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена индивидуальная программа выездных проверок. Первая из них намечена на октябрь. В настоящий момент на стройплощадке работают три экскаватора и один автокран», – пояснил председатель комитета Антон Слободчиков.

Бизнес-центр и торговую галерею будет соединять открытый благоустроенный бульвар. Местные жители смогут использовать его для новых пешеходных маршрутов.

В рамках реализации программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Их возводят на бывших промзонах и участках, которые ранее использовались неэффективно. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.