Ефимов: в Москве строят более 200 социальных объектов

В Москве за счет городского бюджета и внебюджетных источников ведется возведение порядка 230 объектов социальной инфраструктуры — школы, больницы, спортивные комплексы и культурные учреждения. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас за счет всех источников финансирования в столице строится 149 образовательных и 45 спортивных объектов, более 20 зданий для медицинских организаций и 12 — для учреждений культуры. Из общего количества строящихся социальных объектов 193 возводят инвесторы. Среди них — 128 объектов образования, 42 спортивных комплекса, 15 лечебно-оздоровительных учреждений и восемь культурно-просветительных объектов», — сказал Ефимов.

Он добавил, что в результате совместных усилий города и инвесторов будет создано свыше 78 тыс. мест в школах и детских садах, а новые медицинские центры смогут обслуживать до четырех тысяч пациентов за смену. Новые социальные объекты строятся как в новых жилых районах, так и в уже сложившихся частях города, дополняя существующую инфраструктуру.

Вклад девелоперов в развитие соцобъектов

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, девелоперы вносят значительный вклад в создание современной социальной среды, возводя школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы параллельно с жилыми домами. В будущем построенные ими образовательные учреждения обеспечат Москву дополнительными 68 тысячами мест для школьников и дошкольников.

«В районе Южное Медведково ведется строительство детского сада на территории нового жилого квартала на Полярной улице. Площадь здания составит около 4,4 тыс. кв. м, оно рассчитано на 220 воспитанников», — рассказал Овчинский.

Все объекты получили разрешения на строительство от Мосгосстройнадзора.

Комитет контролирует 209 зданий социального назначения. В ходе проверок инспекторы следят за соответствием строительных конструкций и материалов проектной документации.

Развитие спортивной инфраструктуры

Инвесторы также активно развивают спортивную инфраструктуру. Так, в Северном Бутово планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем и теннисными кортами площадью более 10 тысяч квадратных метров. Объект расположится рядом с Бутовским лесопарком по адресу: коммунальная зона «Садки», улица Поляны, владение 12, участок 2.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о масштабном обновлении районных спортобъектов.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».