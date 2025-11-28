Ефимов: в Москве создадут единый каталог архитектурных бюро

Единый каталог архитектурных бюро поспособствует систематизации информации, облегчит подбор специалистов и усилит взаимодействие внутри профессионального сообщества. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Каталог станет важным шагом к созданию единого информационного пространства для архитекторов, реализующих проекты в Москве. Разместить данные о себе на платформе могут бюро, которые разрабатывают архитектурные и градостроительные проекты, занимаются благоустройством территорий, дизайном, аналитикой, консалтингом. В профилях организаций можно будет ознакомиться с основной информацией об их специализации, основателях, партнерах и ключевых проектах», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что платформа не только упростит поиск исполнителей, но и станет стимулом для обмена идеями и опытом между бюро, что очень важно для развития столицы.

Инициатором создания этого справочника стала Москомархитектура, а оператором проекта выступил Институт Генплана Москвы. Зарегистрироваться уже можно на сайте moscow-architects.ru.

По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергея Кузнецова, уровень архитектурных решений напрямую определяет комфорт миллионов москвичей. Собрав сильнейшие архитектурные команды в одном каталоге, мы получим инструмент, который поможет подбирать наилучшие варианты для любого объекта.

«Приглашаю представителей всех бюро принять участие в этом проекте и внести свой вклад в развитие архитектурного облика столицы», — добавил Кузнецов.

Справочник аккумулирует данные о компаниях: портфолио, основные направления работы, контакты и реализованные проекты. Это оптимизирует коммуникацию внутри профессиональной среды, укрепит партнерство бюро различной специализации и повысит прозрачность и эффективность поиска подрядчиков как для городских, так и для частных заказчиков.

Как пояснила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, платформа для справочника полностью готова, а его наполнение будет идти поэтапно — каталог создается на основе информации, которую предоставят сами бюро.

«Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте справочника и внести данные в анкету. Пользователи платформы смогут быстро оценить различные компании по их портфолио и предлагаемым услугам», — уточнила Гук.